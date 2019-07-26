Мединский рассказал Путину о развитии музейной отрасли

Президент и министр культуры встретились в Кремле

170 новых музеев появилось в России за последние шесть лет, а в ближайшие годы в нескольких городах откроется еще несколько крупных выставочных площадок. Об этом в пятницу в Кремле Владимиру Путину доложил министр культуры Владимир Мединский, передает "ТВ Центр".

Говоря о ситуации в отрасли, глава ведомства отметил: интерес общественности в последние годы серьезно растет. В последние годы различные музеи - их в России сейчас почти 4 тысячи - посетили свыше 150 миллионов человек. На базе учреждений развивается научная деятельность, в рамках которой специалисты уже описали и внесли в госкаталог 16 миллионов экспонатов. Выполняя указы президента, Минкульт увеличил количество выставок по всей стране более чем в полтора раза, при этом пересмотрел показатель эффективности.

Мединский: Мы существенно увеличили бюджетную поддержку наших федеральных музеев: и на зарплату, и на создание и открытие новых экспозиций. Если не считать ремонт и реставрацию – вынести это за скобки, то размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос за эти годы практически на 70 процентов, что отозвалось и в росте собственных внебюджетных доходов музеев. Они научились хорошо зарабатывать, и рост их доходов – в 2,5 раза за эти годы.

Путин: Прилично.

Мединский: Очень важно, что музеи стали фактически фактором социально-экономического развития территорий. В некоторых городах, на Соловках, например, это вообще главное системообразующее предприятие.