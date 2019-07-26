Когда начнется проверка Единой биометрической системы

Глава "Ростелекома" рассказал об этом Дмитрию Медведеву

Уже в этом году в Москве начнется тестирование единой биометрической системы для получения госуслуг, которая освободит граждан от необходимости посещения МФЦ, достаточно будет обычного смартфона. Об этом на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Также по его словам, компания продолжает подключение социальных учреждений к интернету. В течение трех лет всемирная сеть охватит более 100 тысяч таких объектов. Всё это часть реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает "ТВ Центр".