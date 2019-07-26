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Когда начнется проверка Единой биометрической системы

14:46
  • пятница
  • 26 июля 2019

Глава "Ростелекома" рассказал об этом Дмитрию Медведеву

Уже в этом году в Москве начнется тестирование единой биометрической системы для получения госуслуг, которая освободит граждан от необходимости посещения МФЦ, достаточно будет обычного смартфона. Об этом на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Также по его словам, компания продолжает подключение социальных учреждений к интернету. В течение трех лет всемирная сеть охватит более 100 тысяч  таких объектов. Всё это часть реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает "ТВ Центр".

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