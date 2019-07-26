Подробности убийства женщины на детской площадке в Подмосковье

Подозреваемый в преступлении уже допрошен

Жестокое убийство на детской площадке в Раменском. 38-летний ранее судимый местный житель в порыве ревности зарезал свою гражданскую жену на глазах её дочери и других детей. Мужчина нанёс женщине более 20 ударов ножом. Его уже задержали. С ним работают следователи.

Случайный свидетель из окна квартиры снимает на мобильный телефон. Человек еще не понимает, что это видео через секунду станет главной уликой в суде. Видно, что женщина ждала встречи, как потом выяснится, с бывшим сожителем. Наталья пришла на детскую площадку с дочкой и племянником. Пока дети играют, мужчина и женщина выясняют отношения. В момент, когда он замахивается ножом, чтобы совершить первый удар – на площадке за происходящим наблюдают дети. Родители хватают малышей и, кто как может, растаскивают их с площадки. Мужчина на это не обращает никакого внимания, зверски добивает свою возлюбленную. А после спокойно уходит. Садится в белую машину и уезжает. От многочисленных ударов женщина скончалась, передает "ТВ Центр".

Чтобы поймать мужчину был введен план "Перехват". На выезде из города полицейские досматривали каждую машину. Его задержали сотрудники ДПС в 30 километрах спустя несколько часов.

38 лет. Ранее судим. На допросе уже в участке мужчина сознается в содеянном. Рассказывает, что жили вместе с возлюбленной год. И часто ругались.

"На допросе мужчина сообщил следователю обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства. Пояснив, что преступление совершено на почве ревности. Он также раскаялся в содеянном и написал явку с повинной. Следователем получена информация, что мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Кроме этого, проверяется информация о его причастности к еще одному убийству девушки, совершенному 5 лет назад в Крыму. Соседи Натальи в ужасе. Рассказывают, что женщина была очень отзывчивой, иногда даже сидела с их ребенком. А вот ее сожитель был буйным и легко мог поднять на ее руку.

Подозреваемого отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время в суде ему будет избрана мера пресечения. Дочка убитой женщины сейчас находится у тети. Ее здоровью ничего не угрожает. Впрочем, ребенок после того, что произошло на ее глазах, до сих пор находится в состоянии шока.

Елена Макарова, "ТВ Центр".