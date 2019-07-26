Как записаться к ветеринару через интернет

Такая возможность есть на официальном сайте мэра Москвы

В программу "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр" обратились жители, сообщив, что на портале mos.ru не работает раздел "Запись к ветеринару". В столичном комитете ветеринарии пояснили, что технические проблемы действительно были, но сейчас сервис работает в полном объеме.

На сайте mos.ru надо выбрать раздел "Услуги" подраздел "Окружающая среда и животные". Также это можно сделать и через "Личный кабинет" или просто позвонив по телефону.