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Как записаться к ветеринару через интернет

15:08
  • пятница
  • 26 июля 2019

Такая возможность есть на официальном сайте мэра Москвы

В программу "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр" обратились жители, сообщив, что на портале mos.ru не работает раздел "Запись к ветеринару". В столичном комитете ветеринарии пояснили, что технические проблемы действительно были, но сейчас сервис работает в полном объеме.

На сайте mos.ru надо выбрать раздел "Услуги" подраздел "Окружающая среда и животные". Также это можно сделать и через "Личный кабинет" или просто позвонив по телефону.

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