В Москве достраивают новый дом по программе реновации

В нем более 300 квартир

В Москве близится к завершению строительство ещё одного дома по программе реновации. В нём 313 квартир и находится он на территории района Москворечье-Сабурово, передает "ТВ Центр".

В эксплуатацию многоэтажку планируют сдать в этом году. Как предусматривают стандарты программы, переезжать москвичи будут в квартиры с отделкой - полностью готовые к проживанию.

А уже в ноябре этого года планируется закончить строительство Кожуховского моста. Это особенное сооружение для Москвы. Мост проходит над протяжённой водной гладью Кожуховского затона. И в этом проекте используются та же технология, что и для Крымского моста.