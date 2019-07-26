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В Москве достраивают новый дом по программе реновации

15:13
  • пятница
  • 26 июля 2019

В нем более 300 квартир

В Москве близится к завершению строительство ещё одного дома по программе реновации. В нём 313 квартир и находится он на территории района Москворечье-Сабурово, передает "ТВ Центр".

В эксплуатацию многоэтажку планируют сдать в этом году. Как предусматривают стандарты программы, переезжать  москвичи  будут в квартиры с  отделкой - полностью готовые к проживанию.

А уже  в  ноябре  этого года планируется закончить строительство  Кожуховского моста. Это особенное  сооружение для Москвы. Мост проходит  над протяжённой водной гладью Кожуховского затона. И  в этом проекте  используются  та же технология, что и для Крымского моста.

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