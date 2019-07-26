Шоу, выставки, экскурсии и мастер-классы: куда сходить в Москве в выходные

Каждый найдет развлечение по вкусу

Москва превратится в город праздника уже в субботу. Фестивали и яркие шоу, спортивные турниры и необычные выставки - все два дня. А ещё можно будет пообщаться с пандами и попробовать гамбургеры - от шеф-поваров ведущих столичных ресторанов.

Сокольники на все выходные превратились в мечту гурмана. Под ярким солнцем, среди пушистой зелени раскинулся фестиваль барбекю. В воздухе витают такие ароматы, что аппетит появляется за считанные секунды.

После Сокольников самое время - в Лужники. Там в субботу будет царить спорт во всех его проявлениях. Более 40 площадок - для тех, кто играет в шахматы, теннис, баскетбол, хоккей или городки. Состоятся турнир по мини-футболу и чемпионат мира по воркауту. Специальный гость праздника - знаменитость планетарного масштаба, передает "ТВ Центр".

Американский боец, ставший с недавних пор российским политиком - Джефф Монсон - посетит битву силачей. Логичным продолжением дня и для Монсона, и для всех остальных станет бургер-фест в Парке Горького.

На Пушкинской набережной отметят международный день гамбургера. В чем истинная сила котлеты в булочке, расскажут и покажут шеф-повара самых известных ресторанов. Переживать о калориях не стоит - Парк Горького одним своим видом приводит отдыхающих в великолепную спортивную форму.

Что до пищи духовной, то в борьбу за зрителя вступает Большой Манеж. Крупнейшую выставочную площадку полностью отдали современным художникам. Никаких рамок и условностей. На выставке под названием "Здесь и сейчас" - все жанры сразу.

Прийти в себя и успокоиться можно в Московском зоопарке. Там завершает работу выставка художников-анималистов "Привет, панды!". Картины увезут, а панды останутся. За ними, конечно, по-прежнему можно наблюдать онлайн. Но куда лучше познакомиться лично. Окончательно обжившиеся в Москве бамбуковые мишки начали проявлять характер – Динь-Динь оказалась хронической лежебокой и любительницей маленьких игрушек, а Жуи - жонглером и ценителем водных процедур. С такими данными мог бы стать почетным гостем на юбилейных торжествах на ВДНХ. Там сейчас идет неделя морских млекопитающих.

Все выходные - яркие шоу и интерактивные выставки, экскурсии и мастер-классы. В разных уголках Москвы, на разных площадках. Спектакль "Мой Фауст"- в Братееве. Фестиваль водных фонариков - в Царицыне. День ВМФ - в парке Северное Тушино. Зумба - в Зарядье. Не нужно далеко ходить - праздник наверняка окажется рядом с домом.

Ольга Стрельцова, Дина Самохина, "ТВ Центр".