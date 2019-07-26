Украинские пограничники обвинили Россию в применении зеленого луча

Киев принимает меры по защите жизни и здоровья персонала

Пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе заявила, что с кораблей Береговой охраны ФСБ России в Азовском море наблюдаются "необычные сеансы освещения". Лучи света зеленого цвета якобы направляются на катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Утверждается, что сеанс освещения начинается с наступлением темноты и продолжается по несколько минут. Отмечается, что такие необычные явления наблюдаются на протяжении последних двух суток после 21:00 в Мариупольском районе Азовского моря.

При этом вреда здоровью экипажей от этих лучей не зафиксировано. В порядке и техника. Тем не менее, украинская сторона вынуждена принять соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала, передает ТАСС. Кроме того, о происходящем доложено подразделениям военной прокуратуры Украины, Национальной полиции и Службы безопасности.

При этом там напомнили, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше. И они неоднократно приводили к травмам военнослужащих.