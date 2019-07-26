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Фото 45-летней Судзиловской в купальнике произвело фурор

13:38
  • пятница
  • 26 июля 2019

Артистка релаксирует в США

45-летняя актриса театра и кино Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками откровенным фото, продемонстрировав стройную фигуру и отличный загар.  

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Артистка выложила в Instagram снимок, на котором она загорает на солнце, лежа в бикини на шезлонге-диване в Лос-Анджелесе. Судзиловская регулярно бегает, приседает, делает упражнения на пресс - блестящие результаты этих тренировок бросаются в глаза. Мать двоих детей выглядит стройной и спортивной. 

Пост Судзиловской собрал свыше 21 тысячи отметок "Нравится". Интернет-пользователи, восхищенные красотой звезды, рассыпались в комплиментах. 

- А ноги, ноги, такие ноги дают лишь боги.

- Стройняша наша!

- Самая сексуальная женщина на российских экранах.

- Бомбаническая фигурелла!

- После таких фото работать в дождливом Подмосковье вообще не хочу.

Напомним, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. В 2009 году у них родился сын Артем, а через семь лет - сын Майк. 

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