Фото 45-летней Судзиловской в купальнике произвело фурор

Артистка релаксирует в США

45-летняя актриса театра и кино Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками откровенным фото, продемонстрировав стройную фигуру и отличный загар.

Артистка выложила в Instagram снимок, на котором она загорает на солнце, лежа в бикини на шезлонге-диване в Лос-Анджелесе. Судзиловская регулярно бегает, приседает, делает упражнения на пресс - блестящие результаты этих тренировок бросаются в глаза. Мать двоих детей выглядит стройной и спортивной.

Пост Судзиловской собрал свыше 21 тысячи отметок "Нравится". Интернет-пользователи, восхищенные красотой звезды, рассыпались в комплиментах.

- А ноги, ноги, такие ноги дают лишь боги.

- Стройняша наша!

- Самая сексуальная женщина на российских экранах.

- Бомбаническая фигурелла!

- После таких фото работать в дождливом Подмосковье вообще не хочу.

Напомним, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. В 2009 году у них родился сын Артем, а через семь лет - сын Майк.