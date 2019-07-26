ЦБ понизил ключевую ставку

Рубль почти никак не отреагировал на это решение

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку. Теперь она составляет 7,25% годовых.

Таким образом, ключевая ставка понижена на 25 базисных пунктов. Также ЦБ отмечает продолжающееся замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания все еще остаются на повышенном уровне, а темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России.

По мнению ЦБ, слабая экономическая активность, а также временные факторы ограничивают инфляционные риски на краткосрочном горизонте, говорится в сообщении на сайте финансового регулятора.

Между тем решение Банка России понизить ключевую ставку почти не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, передает ТАСС. По состоянию на 13:32 по московскому времени, курс доллара к рублю снижается на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,13 рубля. Курс евро упал на 0,23%, до 70,28 рубля.

Кроме того, ЦБ допускает, что примет решение еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. Ранее в текущем году ЦБ уже снижал ключевую ставку. 14 июня она снизилась до 7,5% годовых.

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