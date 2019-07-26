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Участники "Бургерфеста" в Парке Горького порадуют гостей скидками

14:26
  • пятница
  • 26 июля 2019

Некоторые сделают специальное меню для фестиваля

Радостная новость для тех, кто планирует посетить "Бургерфест" на Пушкинской набережной Парка Горького 27 июля. Почти все участники мероприятия предложат скидки на гастрономическую продукцию.

Как сообщает пресс-служба парка, цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей. Однако большинство участников либо объявляют скидки, либо делают специальное меню для фестиваля. Также некоторые участники предложат хот-доги, приготовленные по собственным авторским рецептам.

В Парке Горького напомнили, что бургеры на празднике будут самые разные - трюфельные, мраморные, котлеты из оленины, котлеты из осетрины, котлеты из мяса камчатского краба, веганские, креветочные, бургеры из мяса премиальных сортов, сэндвичи с пастрами, и даже бургер с удивительным названием "сердечный приступ". В него кладут котлету весом 800 грамм.

Фестиваль бургеров начнется 27 июля в 11:00 и продлится до 22:00. На мероприятии будут работать 30 ресторанных шале, а также 10 фуд-траков.

"Бургерфест" посвящен Международному дню гамбургера. Его отмечают 27 июля. Считается, что именно в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене самый первый гамбургер. Тогда это был бутерброд из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листика салата и соуса.

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