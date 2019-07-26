Грозит операция: состояние истощенного Алибасова ухудшилось

Он продолжает терять вес

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который после выписки из больницы сильно похудел, снова может лечь на стол хирурга.

Помощник продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что основателю группы "На-На" может потребоваться операция на пищеводе. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики, заявил он.

"По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел", - цитирует Горжанкина портал "Дни.ру".

Напомним, 72-летнего Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он случайно выпил чистящее средство "Крот", после чего несколько дней провел в искусственной коме. Шоумена выписали из больницы 17 июня. Такое быстрое выздоровление навело общественность на мысль о том, что история с отравлением была инсценирована. По некоторым данным, Алибасов попал в больницу с алкогольным отравлением.

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