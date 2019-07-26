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Грозит операция: состояние истощенного Алибасова ухудшилось

14:02
  • пятница
  • 26 июля 2019

Он продолжает терять вес

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который после выписки из больницы сильно похудел, снова может лечь на стол хирурга. 

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Помощник продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что основателю группы "На-На" может потребоваться операция на пищеводе. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики, заявил он. 

"По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел", - цитирует Горжанкина портал "Дни.ру"

Напомним, 72-летнего Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он случайно выпил чистящее средство "Крот", после чего несколько дней провел в искусственной коме. Шоумена выписали из больницы 17 июня. Такое быстрое выздоровление навело общественность на мысль о том, что история с отравлением была инсценирована. По некоторым данным, Алибасов попал в больницу с алкогольным отравлением. 

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