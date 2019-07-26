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"Это наша Россия": Лукашенко сделал важное заявление об отношениях с Москвой

14:24
  • пятница
  • 26 июля 2019

Он отказался продавать отношения с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Тот заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.

Лукашенко подчеркнул, что Минск хочет добрых отношений с Западом. "Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер в ходе встречи с Ринкевичем в белорусской столице.

По его словам, в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая всегда подставляет плечо в трудную минуту. "Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — приводит его слова РИА Новости.

Также он призвал запомнить, что Белоруссия — суверенное государство. И так, по его словам, будет всегда, по крайней мере, пока он является президентом.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич признался, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы. Он отметил, что Латвия не боится ничего и никого, а просто наблюдает за этим процессом. Он добавил, что латвийская сторона не хотела бы видеть "какие-то принудительные меры экономического порядка или другие".

Ранее в июле Александр Лукашенко приезжал в Россию для переговоров с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства, формирование единого культурного и гуманитарного пространства, вопросы туризма, образования и торговли. В частности, они договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Уже к началу декабря стороны согласуют программу действий по развитию интеграции.

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