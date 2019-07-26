Как жила и кем работала убитая на детской площадке женщина

Она хотела семейного счастья и надежного мужского плеча

Накануне в Подмосковье произошло чудовищное убийство молодой женщины на детской площадке. Жестокая расправа развернулась прямо на глазах ее пятилетней дочки. Какие события предшествовали трагедии, разбирался ТВЦ.RU.

26-летняя Наталья Басова дочкой приехала в Подмосковье из Тамбова. В Раменском районе она снимала квартиру, где проживала с сестрой и ее сыном. Девочку она родила от любовника, который после появления малышки самоустранился и отказался помогать.

Басова устроилась работать в платный детский сад и едва сводила концы с концами. Год назад она познакомилась с 38-летним Артемом Шустовым и начала строить с ним отношения. Подруги мало знали о ее новом избраннике.

"Планы были вырастить дочку, работать дизайнером по ногтям. Стабильности в жизни хотела. Обычного семейного счастья. Все искала мужа и, наверно, отца для своей дочки. А попался вот такой изверг", - рассказала подруга "360".

Шустов и Басова встречались около года, за это время мужчина успел несколько раз поднять руку на беззащитную женщину. Кроме того, Наталья тяготилась тем, что ее избранник нигде не работал. Соседи часто слышали ругань пары, которую было слышно на весь подъезд.

"Знаю, что мужчина агрессивный, она рассталась с ним из-за того, что он руку поднимал", - рассказали life.ru соседи.

Страшное убийство произошло 25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском. Ранее судимый 38-летний Артем Шустов напал с ножом на свою 26-летнюю гражданскую супругу Наталью Басову и зарезал ее на глазах пятилетнего ребенка и других детей, игравших на площадке.

После содеянного, Шустов скрылся в лесополосе, но полицейские взяли его в кольцо и задержали. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признал вину и рассказал, что совершил убийство из ревности – возлюбленная, по его словам, часто изменяла, пишет "Газета.Ru". Следователи подозревают, что это убийство может быть не первым в жизни задержанного. Также выяснилось, что Шестов был ранее судим за незаконный оборот оружия.

Дочку погибшей после случившегося направили к специалистам, она в шоковом состоянии. Скорее всего девочка будет жить со своем тетей, отметила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Опубликовано видео задержания убийцы женщины в Подмосковье