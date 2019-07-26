Бондарчук рассказала о пережитой боли

Психологическая травма не заживала годами

Актриса, режиссер, художественный руководитель детского театра "Бемби" Наталья Бондарчук стала гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

Дочь режиссера Сергея Бондарчука рассказала, что она похожа на знаменитого отца и внешностью, и характером. По словам артистки, в ней течет смешанная кровь, поскольку среди ее предков были турки, казаки, украинцы, сербы и представители других национальностей.

69-летняя актриса призналась, что уход отца из семьи стал для нее серьезной психологической травмой. "Бесконечная боль, бесконечная. И вплоть до того, что я тоже подумывала... Ну, короче, это очень больно. Потихонечку я почувствовала, по напряжению взрослых. Я ведь не понимала, что папа может уйти в какую-то другую семью. Он и не уходил. Он бы и не хотел уходить, он просто влюбился. Он даже признался самым близким друзьям, это был Лучко и Лукьянов, он сказал: "Да, я влюбился, но сам я от Наташки и от Инны не уйду, если только она меня не прогонит".

Роман Бондарчука и его новой пассии начался на съемках фильма "Отелло". После работы над фильмом режиссер вернулся в семью. Однако вскоре Евгения Белоусова, мать Натальи, настояла на разводе. "Сережа, нам надо расстаться", - сказала она. "Когда она произнесла эту фразу, она почти упала в обморок, - вспоминает Бондарчук. - А когда она очнулась, то папа рыдал, просто рыдал, у него вот так вот ходили ходуном его плечи. А потом они расстались, она уехала".

По мнению заслуженной артистки России, ее мама не перестала любить мужа, просто гордость не позволила ей оставаться на вторых ролях. "Я вообще не считаю, что любовь, Кирочка, куда-то уходит. Вот если человек полюбил, как бы ни развивались дальше события, это навсегда. Другое дело, как он трансформирует эту любовь дальше для себя физически, физиологически. Нет, никаких встреч нет. Но можно человека любить на расстоянии", - считает Наталья Бондарчук.

Наталья сказала, что она долго не могла думать об уходе отца без слез. Это продолжалось до тех пор, пока он не пришел во ВГИК на дипломный спектакль "Красное и черное", где его дочь играла мадам Реналь. "И вот мы обнялись и стояли несколько минут, просто обнявшись, и плакали оба. И все, и больше мы духовно не расставались. И когда мы снова стали вместе, я поняла, как сильно меня любил папа всю жизнь", - заявила артистка.

Когда Сергей Бондарчук находился при смерти, мать Натальи приехала взглянуть на него в последний раз. "Мама стояла и смотрела на отца. Она к нему не подошла. Она испугалась, и я понимаю ее. Он не видел. Он разговаривал с врачами... Вот такое было общение, она не могла", - сказала актриса.