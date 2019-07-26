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"Чертова королева": Мишель Обама прилюдно набросилась на Елизавету II

15:28
  • пятница
  • 26 июля 2019

Такого никто не ожидал

Бывшая первая леди США Мишель Обама пренебрежительно отозвалась о британской королеве Елизавете II, когда выступала перед американскими студентами.

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55-летняя жена экс-президента США произнесла речь перед молодежью после того, как агентство интернет-исследований и маркетинга YouGov поместило ее на первое место в рейтинге женщин, которыми больше всего восхищаются пользователи Сети.  

Она призвала молодых людей не тушеваться перед другими людьми, которые выглядят успешнее и умнее. По ее словам, всем нам свойственно принижать свои достоинства. 

"Я была, возможно, за каждым круглым столом, где собирались могущественные люди. Я общалась с директорами крупнейших компаний. Я ужинала с чертовой королевой! Я бывала на саммитах ведущих мировых лидеров. Они не умнее вас. Я видела этих людей", - цитирует Мишель Обаму Express

Отметим, что бывшая первая леди США обогнала в рейтинге YouGov Опру Уинфри, Анджелину Джоли, Елизавету II и Эмму Уотсон. 

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