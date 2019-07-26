Назван самый лучший "Дарницкий хлеб"

В некоторых образцах нашли невысокое содержание токсичных элементов

Эксперты Росконтроля провели исследование "Дарницкого хлеба". Они изучили продукцию брендов "То, что надо!", "Щелково хлеб", "Каждый день", "Черемушки", "Волжский пекарь".

В результате выяснилось, что почти все образцы были изготовлены согласно установленным для "Дарницкого хлеба" нормам. Однако образец "Волжского пекаря" оказался не настолько хорошим. Его мякиш был чересчур влажным. При этом продукт соответствовал ГОСТу другого сорта, но это не является грубым нарушением.

Одним из главных свойств "Дарницкого" является наличие соли. Ее больше всего в образцах "То, что надо!" и "Волжский пекарь". Это не регламентируется стандартом. В некоторых образцах расчетное количество соли превышает рекомендованный уровень потребления.

Лучше всех себя показал хлеб "То, что надо". В нем отсутствуют хлебопекарные улучшители и консерванты, а также нет пестицидов и токсичных элементов. Эксперты поставили ему 71 балл.

Продукция "Щелково хлеб", "Каждый день" и "Черемушки" также соответствовали всем нормам. А у образца марки "Каждый день" - самая доступная цена. В итоге все проверенные образцы рекомендованы к употреблению. В некоторых нашли содержание токсичных элементов, но оно невысокое.

Результаты исследования оказались в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

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