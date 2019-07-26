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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Шереметьевская"

15:29
  • пятница
  • 26 июля 2019

Работы ведутся в трудных условиях

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства станции метро "Шереметьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Сегодня осматриваем одну из самых сложных – "Шереметьевскую". Здесь работы идут на глубине более 70 м закрытым горным способом – по сути, вручную", - рассказал градоначальник.

Станция "Шереметьевская" входит в состав участка БКЛ от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная". С нее можно сделать пересадку на на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Протяженность участка БКЛ "Савеловская – Авиамоторная" - 12,8 километра. Кроме "Шереметьевской" в нее входят еще четыре станции: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская". На сегодняшний день участок готов на 41%.

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