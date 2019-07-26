Опубликовано видео смертельного ДТП с байкером в Москве

Мотоцикл на большой скорости влетел в легковой автомобиль

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП в Москве. Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла на пересечении улиц Поляны и Скобелевской.

На кадрах видно, как мотоциклист на огромной скорости влетел в легковушку, которая пересекала дорогу. После этого машину отбросило в пассажирский автобус. В результате ДТП байкер погиб.

Судя по комментариям в соцсетях, водитель легковушки проехал на красный светофор. "Я там живу неподалёку и каждый день проезжаю этот перекрёсток. Почти каждый(!) день там какой-нибудь водитель пытается проехать на красный, выезжая со Скобелевской улицы. Сначала думал, что там какой-то рассинхрон светофоров, ан нет... Слабоумие и отвага", - написал один из пользователей под видео ДТП.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняет столичное управление ГИБДД.

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