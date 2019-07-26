ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд запретил футболисту Тарасову уезжать из России

16:04
  • пятница
  • 26 июля 2019

За ним числится многомиллионный долг

Бывшему полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову запретили покидать России из-за его долга по алиментам. Он задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 9 миллионов рублей.

"Я любила его больше жизни": Бузова оставила слезное послание Тарасову
Тарасов отобрал машину у Бузовой и подарил ее Костенко

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы художественной гимнастки Пономаренко, рассказал, что футболист должен был выплатить долг в течение последних дней. "В результате никаких действий сделано не было, - цитирует юриста "Спорт-Экспресс". - И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей". 

По словам адвоката, Тарасов должен выплатить хотя бы основной долг в 7,5 миллиона рублей, чтобы неустойка перестала "капать". Если он не погасит задолженность, спортсмен навсегда лишится своего нового автомобиля, на который сейчас наложен арест. Жорин допустил, что в скором времени должнику могут запретить управлять транспортным средством.

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они развелись, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь.

 

 

Читайте также:
Главное сегодня
Футболист Дмитрий Тарасов
Футболист Дмитрий Тарасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.