Суд запретил футболисту Тарасову уезжать из России

За ним числится многомиллионный долг

Бывшему полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Тарасову запретили покидать России из-за его долга по алиментам. Он задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 9 миллионов рублей.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы художественной гимнастки Пономаренко, рассказал, что футболист должен был выплатить долг в течение последних дней. "В результате никаких действий сделано не было, - цитирует юриста "Спорт-Экспресс". - И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей".

По словам адвоката, Тарасов должен выплатить хотя бы основной долг в 7,5 миллиона рублей, чтобы неустойка перестала "капать". Если он не погасит задолженность, спортсмен навсегда лишится своего нового автомобиля, на который сейчас наложен арест. Жорин допустил, что в скором времени должнику могут запретить управлять транспортным средством.

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они развелись, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь.