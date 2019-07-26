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Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020

16:03
  • пятница
  • 26 июля 2019

В отличие от игр в Пхенчхане, Россия сможет выступить под собственным флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) получил приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдет в Токио.

Приглашение подписал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. В этот раз Россия сможет сформировать полноценную олимпийскую команду России и выступить под собственным флагом, пишет РИА Новости.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала россияне выступали в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) под олимпийским флагом.

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