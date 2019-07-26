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Собчак и Виторган поссорились из-за дочери

16:32
  • пятница
  • 26 июля 2019

Знаменитости устроили публичную перебранку

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган повздорили в соцсетях. Телеведущая оставила комментарий под фотографией в профиле актера, который поздравил с днем рождения свою дочь Полину.

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"Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь", - написал он в Instagram.

Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины.  Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.

 

"Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина-просто красавицей стала", - отметилась под постом Собчак. "Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было", - ответил ей Виторган.

Для многих фанатов Виторгана появление Собчак в комментариях оказалось неожиданностью. Некоторые предположили, что телеведущая приревновала бывшего мужа.

- Комментарии Собчак, тут вообще ни к чему.

- Милые бранятся... Хорошо, что вы расстались не на плохой ноте.

- Ксения наверное немножко ревнует бывшего мужа, ведь женщины - собственницы.

Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Пара воспитывала сына Платона. В 2019 году знаменитости развелись после скандала с режиссером Константином Богомоловым.

Видео: драка Виторгана и Богомолова

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