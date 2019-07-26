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Экс-супруг Бузовой вместо оплаты алиментов купил себе авто за 10 миллионов

17:31
  • пятница
  • 26 июля 2019

Футболист сам себя загоняет в долговую яму

Бывшему футболисту "Локомотива" Дмитрию Тарасову и экс-супругу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову запретили выезжать из России из-за миллионных долгов по алиментам.

Спортсмен должен уже более восьми миллионов рублей своей бывшей жене Оксане на содержание 10-летней дочери Ангелины, пишет интернет-портал "Дни.ру". Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, но тщетно: время идет, а сумма долга неуклонно растет.

"Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен", - рассказал адвокат Оксаны.

Несмотря на долги, несколько месяцев назад Тарасов приобрел машину стоимостью 10 миллионов рублей. То есть деньги у футболиста водятся. Однако на транспортное средство также наложили арест, поэтому Дмитрию ничего не останется сделать, кроме как выплатить положенную сумму бывшей жене.

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