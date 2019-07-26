День крещения Руси: традиции, запреты, приметы

Праздник отмечается ежегодно 28 июля

Крещение Руси – одно из самых значительных событий в истории нашей страны. Традиционно оно отмечается 28 июля - в день памяти святого князя Владимира. Этот праздник утвердил президент Дмитрий Медведев в 2010 году.

Немного истории

Необходимость сменить вероисповедание страны возникла в X веке, когда территория Киевской Руси существенно разрослась. Изначально князь Владимир хотел реформировать языческий пантеон, однако потерпел фиаско. Тогда князь обратил свой взор на соседей. Он послал своих послов к хазарам (иудаизм), булгарам (ислам), в Западную Европу и Византию (христианство). По возвращению они рассказали о плюсах и минусах различных вероисповеданий.

В конечном итоге Владимир выбрал Восточное христианство, объяснив свой выбор тем, что его бабка Ольга ранее уже приняла христианство. Кроме того, Владимир нуждался в укреплении княжеской власти, а в Византии к князю относились как к наместнику бога на земле.

Определившись с выбором веры, Владимир поехал в Херсонес, где первым совершил обряд крещения и принял для себя новое имя – Василий. Затем князь велел крестить всех русичей. Становление христианской веры на Руси шло сложно, перемешиваясь с языческими верованиями.

Однако вера Христова взяла свое. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России нет официальной религии, большая часть населения исповедует православие.

Наши дни: приметы и запреты

Традиционно в этот день проводится крестный ход. Верующие славят князя Владимира, православную веру и бога. В этот день принято вспоминать свое собственное крещение и размышлять о том, что значит бог для каждого из нас.

В этот день не рекомендуется работать, проводить генеральную уборку и большую стирку. Можно заниматься только теми домашними делами, которые необходимы.

В День Крещения нельзя сквернословить, обижаться и в целом испытывать негативные эмоции. Церковь также рекомендует отказаться от шумных застолий, переедания и распития алкогольных напитков.

Люди верят, что, если на День Крещения с утра пошел дождь, это значит, что он святил землю и людей. Тем не менее 28 июля- обязательно будет солнечным днем, поскольку Владимир Красно Солнышко поспособствует этому.

Также не стоит забывать, что у всех Владимиров в этот день именины и стоит их поздравить с этим светлым праздником.