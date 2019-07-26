ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ужесточил наказание за подделку документов

17:12
  • пятница
  • 26 июля 2019

Президент подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов.

Согласно документу, в России устанавливается уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, а также штампов, печатей, бланков.

Как передает РИА Новости, теперь за подделку паспорта будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Также в пятницу Путин подписал закон о наказании за нарушения при техосмотре, а также ужесточил наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

Кроме того, глава государства подписал закон о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.