Путин ужесточил наказание за подделку документов

Президент подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов.

Согласно документу, в России устанавливается уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, а также штампов, печатей, бланков.

Как передает РИА Новости, теперь за подделку паспорта будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Также в пятницу Путин подписал закон о наказании за нарушения при техосмотре, а также ужесточил наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

Кроме того, глава государства подписал закон о ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму.