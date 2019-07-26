Зарезавший женщину на глазах у детей преступник арестован

Ранее он сознался в содеянном

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском. Это 38-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот оружия.

Мужчина полностью признал вину в убийстве девушки. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. На допросе он сообщил, что жестокую расправу на детской площадке учинил из ревности.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической. СК также проверяет обвиняемого на причастность к совершенному в 2014 году в Крыму убийству девушки.

Жестокое убийство на детской площадке в Раменском произошло накануне днем. Мужчина в порыве ревности зарезал свою гражданскую жену на глазах её дочери и других детей. Преступник нанёс женщине более 20 ударов ножом.

Дочка убитой женщины сейчас находится у тети. Ее здоровью ничего не угрожает. Впрочем, ребенок после того, что произошло на ее глазах, до сих пор находится в состоянии шока.

Подробности смотрите в репортаже ТВЦ:

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