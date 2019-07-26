"Игры героев" для детей и взрослых пройдут 27 июля в "Лужниках"

Испытания пройдут в рамках спортивного праздника в "Московский спорт в "Лужниках"

В рамках городского спортивного праздника "Московский спорт в "Лужниках", который пройдет 27 июля, пройдут "Игры героев". Об этом ТВЦ.RU сообщили организаторы мероприятия.

В испытаниях – по легкой атлетике, общей физической подготовке и полосе препятствий – смогут принять участие все желающие вне зависимости от уровня физической подготовки.

Также запланированы дополнительные активности, среди которых фехтование для детей и взрослых, мастер-классы от олимпийских чемпионов, армреслинг и стрельба из лука. Аналогичное соревнование проведут и для детей вне зависимости от уровня их физической подготовки.

Городской праздник "Московский спорт в "Лужниках" пройдет 27 июля с 11:00 до 20:00, будет открыто более 40 площадок, где представят разные виды спорта - от шахмат и настольного тенниса до смешанных единоборств т экстремальных видов спорта.

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