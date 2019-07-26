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Борис Джонсон задумал отравить коту Ларри жизнь

18:01
  • пятница
  • 26 июля 2019

Возмущенный мышелов строчит гневные посты в Twitter

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести собаку в резиденции правительства на Даунинг-стрит.

Идея вроде бы хорошая, однако там с 2011 года живет кот Ларри, имеющий официальную должность главного мышелова, пишет РИА Новости. Судя по реакции правительственного животного в собственном Twitter-аккаунте, он не в восторге от этой идеи.

 

"ЧЕРТ ВОЗЬМИ, НЕТ"​

Кота Ларри принес в правительство бывший премьер-министр Дэвид Кемерон. Он взял его четырехмесячным крохой из приюта. Собаку тоже планируют взять из приюта, однако точных дат, когда коту Ларри придется потесниться, пока нет.

"Заметьте, я вхожу только тогда, когда он уходит"

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Кот Ларри
Кот Ларри
Скриншот со станицы в Twitter кота Ларри
Скриншот со станицы в Twitter кота Ларри
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