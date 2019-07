Борис Джонсон задумал отравить коту Ларри жизнь

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести собаку в резиденции правительства на Даунинг-стрит.

Идея вроде бы хорошая, однако там с 2011 года живет кот Ларри, имеющий официальную должность главного мышелова, пишет РИА Новости. Судя по реакции правительственного животного в собственном Twitter-аккаунте, он не в восторге от этой идеи.

"ЧЕРТ ВОЗЬМИ, НЕТ"​

Кота Ларри принес в правительство бывший премьер-министр Дэвид Кемерон. Он взял его четырехмесячным крохой из приюта. Собаку тоже планируют взять из приюта, однако точных дат, когда коту Ларри придется потесниться, пока нет.

Note how I enter only when he leaves...

(Pic @CRatcliffePhoto) pic.twitter.com/lcoPNlSjuP