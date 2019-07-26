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Власти Москвы уведомили о незаконности протестной акции 27 июля

18:11
  • пятница
  • 26 июля 2019

Мэрия предостерегла граждан от участия в незаконном митинге

Власти Москвы призвали воздержаться от участия в незаконной акции 27 июля. Как сообщили ТВЦ.RU в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

"Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия <...> в органы исполнительной власти не подавались, мероприятие не согласовывалось", - говорится в материале.

В ходе митинга на проспекте Академика Сахарова 20 июля некоторые участники заявили о намерении провести в субботу, 27 июля, акцию протеста у здания правительства Москвы (улица Тверская, дом 13).

Как сообщили в мэрии, анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников много граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

"В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва", - добавили в пресс-службе.

Ранее воздержаться от участия в несанкционированной акции призвали в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, ранее сегодня, Совет при президенте Российской Федерации (СПЧ) также призвал граждан не участвовать в несанкционированной акции. В СПЧ разделяют обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота.

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