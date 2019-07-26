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Российскую военную технику не пропустили в Сербию

18:57
  • пятница
  • 26 июля 2019

Румыния требует выполнения некоторых условий

Власти Румынии отказались выдавать разрешение на пропуск российских бронетранспортеров и танкво в Сербию.

Военная техника должна была пройти по Дунаю, однако из-за антироссийских санкций, введенных ЕС в связи с ситуацией на Украине, Бухарест решил не пропускать вооружение.

В румынском МИД пояснили, что для получения лицензии, которая может быть выдана только местному оператору, России нужно "выполнить несколько условий", пишет агентство URA.RU.

По данным СМИ, Россия направила в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров БРДМ-2. Кроме того, предстоит переправить в Белград шесть модернизированных истребителей МиГ-29, и четыре вертолета Ми-17 и Ми-35.

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