Российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой

Инцидент произошел во время учений в Балтийском море

Российские бомбардировщики Ту-160 "не на шутку напугали" военные силы НАТО во время учений в Балтийском море. Об этом написали китайские журналисты, наблюдавшие за BALTOPS-2019.

Для перехвата самолетов Дания, Швеция и Финляндия подняли в небо свои истребители, однако российские бомбардировщики продолжили полет. Китайские журналисты назвали маневры Ту-160 "своеобразной пощечиной" для стран НАТО, пишет URA.RU.

В НАТО ничего не предприняли, так как российские самолеты проводили патрулирование над Балтикой в международном пространстве.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтийском море в июне.

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