Минобороны назвало ложью заявление Румынии о российских танках

Россия не перевозила военную технику по Дунаю

Минобороны России опровергло сообщения о задержании Румынией военной техники из России.

Военное ведомство не отправляло никаких судов для перевозки танков и бронетранспортеров по Дунаю, пишет ТАСС.

"Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами, - абсолютная ложь", - подчеркнули в министерстве обороны России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Румыния не пропустила российскую военную технику в Сербию из-за антироссийских санкций, введенных ЕС в связи с ситуацией на Украине. Сообщалось, что Москва направила в Сербию 30 танков Т-72С и 30 бронетранспортеров БРДМ-2.