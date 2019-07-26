Минобороны назвало ложью заявление Румынии о российских танках

Россия не перевозила военную технику по Дунаю
Минобороны России опровергло сообщения о задержании Румынией военной техники из России.
Военное ведомство не отправляло никаких судов для перевозки танков и бронетранспортеров по Дунаю, пишет ТАСС.
"Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами, - абсолютная ложь", - подчеркнули в министерстве обороны России.
Ранее в СМИ появилась информация, что Румыния не пропустила российскую военную технику в Сербию из-за антироссийских санкций, введенных ЕС в связи с ситуацией на Украине. Сообщалось, что Москва направила в Сербию 30 танков Т-72С и 30 бронетранспортеров БРДМ-2.