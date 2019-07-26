Жестокая расправа в Раменском: в Сети появилась переписка убийцы с жертвой

В переписке погибшая предупреждает преследователя, что им займется полиция

В интернете опубликовали переписку молодой матери из Раменского с убийцей. Накануне женщину убили на детской площадке на глазах у детей.

Судя по переписке, жертва и убийца знали друг друга. "Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю – заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", - пишет погибшая.

В сообщениях она просит мужчину не беспокоить ее и предупреждает, что им могут заняться правоохранительные органы. "От этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему", – говорится в сообщении.

- Насильно мил не будешь - Я всё сказал.

Ранее стала известна личность обвиняемого в убийстве. Это ранее судимый 38-летний Артем Шустов. На допросе мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что около года жил с убитой. Шустов решил зарезать возлюбленную, как он сам заявил, из-за измен.

Видео: подробности убийства женщины на детской площадке в Подмосковье

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен