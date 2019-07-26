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Семейная пара разругалась в авто и выбросила годовалую дочь на трассу

20:48
  • пятница
  • 26 июля 2019

Малышку случайно обнаружил проезжающий мимо таксист

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых годовая девочка оказалась одна на трассе в Казани.

Как стало известно, супружеская пара, которая находится в состоянии развода, начала выяснять отношения в автомобиле. После ссоры мужчина высадил дочку на трассе, чтобы жена "забрала ее и вернулась домой." Однако женщина этого не сделала и ушла по своим делам.

Девочку обнаружил таксист, который подвозил пассажирку к месту назначения. Малышка сидела вдоль трассы на корточках, опустив голову.

"Как я там оказался, не знаю, это вообще не мой маршрут с работы домой. Руки сами поворачивали руль в нужные моменты. С девочкой всё хорошо, здорова. Но нелюди среди нас", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") водитель такси.

Когда правоохранительные органы приехали на место происшествия, тогда подъехал и горе-отец. В отношении родителей составлен административный протокол об неисполнении родительских обязанностей.

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