ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как устроен учебный центр столичной полиции

22:31
  • пятница
  • 26 июля 2019

Свои профессиональные навыки здесь повышают также полицейские из других регионов и даже стран

Спецоперация по поимке убийцы из Раменского показала, насколько слаженными должны быть действия разных подразделений правоохранительных органов. Работа, связанная с такими рисками, требует повышенного внимания, точных и отлаженных шагов, доведённых до автоматизма. Повысить свою квалификацию полицейским помогают Центры профессиональной подготовки инструкторов МВД. Так, в московском центре в течение недели переподготовку проходят участковые, сотрудники дорожно-патрульной службы, командиры подразделений.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

Новости по теме
Росгвардия
Росгвардия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.