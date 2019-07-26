Как устроен учебный центр столичной полиции

Свои профессиональные навыки здесь повышают также полицейские из других регионов и даже стран

Спецоперация по поимке убийцы из Раменского показала, насколько слаженными должны быть действия разных подразделений правоохранительных органов. Работа, связанная с такими рисками, требует повышенного внимания, точных и отлаженных шагов, доведённых до автоматизма. Повысить свою квалификацию полицейским помогают Центры профессиональной подготовки инструкторов МВД. Так, в московском центре в течение недели переподготовку проходят участковые, сотрудники дорожно-патрульной службы, командиры подразделений. Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.