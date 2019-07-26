Собянин: Проходка БКЛ завершена на 60%

На северо-восточном участке ведется строительство одной из самых сложных станций - "Шереметьевской"

Большое кольцо Московского метрополитена может замкнуться уже в 2022 году. На сегодняшний день выполнено 60% работ. Такие данные привел мэр Сергей Собянин. Самая сложная в строительстве станция на этой линии - "Шереметьевская". Работы идут на глубине более 70 метров. Причем делать многое приходится вручную. После открытия доставлять пассажиров на платформу будет самый длинный в Москве эскалатор - 125 метров.

Среди московских высоток эта строительная площадка кажется крохотной. На поверхности - лишь раскрытый котлован будущего вестибюля станции метро, в котором можно угадать начало уходящего вниз наклонного эскалаторного пролета. Но все это лишь вершина айсберга. Основные работы идут глубоко под землей. Там, куда еще не дошли массивные тонеллепроходческие щиты, уже готовят место для будущей станции Большой Кольцевой линии столичной подземки.

Протяженные тоннели с рельсами и вагонетками. Здесь все, как на настоящих горных выработках. Строительство станции метро "Шереметьевская" ведется на глубине 80 метров. Чтобы добраться к тому месту, где будет расположена пассажирская платформа необходимы, подходные камеры. Работа тяжелая и опасная. К тому же, даже летом температура воздуха не поднимается выше 14 градусов.

Работать приходится вручную. Отвоевывая каждый сантиметр с помощью отбойного молотка. Прокладка тоннеля требует филигранной точности. Буквально над головой - всего в пяти метрах - действующая линия метро.

Причина такого трудоемкого способа прокладки - чрезвычайная сложность проекта. Северный участок БКЛ, это почти 13 километров путей плюс дополнительная соединительная ветка в депо "Нижегородское". Это пять пассажирских станций глубокого заложения, платформы которых, в отличие от основных тоннелей, нельзя возвести с помощью тяжелой техники.

"Сюда невозможно подать ну слишком большое, крупногабаритное оборудование. Небольшие локомотивы, вагоны, значит погрузочные машины. Тоже есть небольшие погрузочные машины. Но вот такую большую машину, допустим как тоннелепроходческий комплекс, сюда просто подать невозможно", - руководитель контракта АО "Мосметрострой" Андрей Вялых.

Но именно здесь метростроевцы намерены выполнить поставленную архитекторами задачу. Дизайн "Шереметьевской" выбран жителями города. Это легкая и воздушная эстетика фарфора. При этом с инженерной точки зрения - эта станция по-своему уникальна.

"Здесь уникальный наклонный ход эскалатора — он составляет 135 метров — это тоже рекордная длина для московского метрополитена. Вы видите, работа идет полным ходом и нет никаких сомнений, что она будет выполнена в срок и даже немного с опережением. На сегодняшний день — сегодня историческое событие — 60% проходки всего БКЛ закончено. И это дает основание ставить перед строителями новую задачу — замкнуть кольцо уже в 22 году", – заявил Собянин.

Станция "Шереметьевская" входит в состав Большой Кольцевой линии московского метрополитена. Более 70 километров путей и 31 станция. Это самый масштабный в мире строительный проект в области подземного транспорта. Его реализация позволит кардинально изменить транспортную ситуацию в российской столице.

Андрей Сидоренко, Дмитрий Панов, Дмитрий Шаракин, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".