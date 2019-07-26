Ученые предупредили о приближении климатической катастрофы

Всему виной необратимые изменения

В Европе внимательно следят за погодными сводками. Куда там движутся циклоны? Не появится ли на горизонте хоть бы небольшое облачко? Старый Свет накрыла невиданная доселе на континенте жара. Каждый день температурные рекорды. Плавятся Париж и Лион, Брюссель и Амстердам, Берлин и Лондон. Везде за 40. И всё происходящее - это не просто аномально жаркое лето. На планете, говорят ученые, идут необратимые климатические изменения. Земля переживает свой самый жаркий период за две тысячи лет. И виной тому не природные процессы, а деятельность человека.

Каждый новый день жители Германии соревнуются в находчивости - как спастись от жары. В эту пятницу воздух снова раскалился до 40 градусов. Люди прячутся в торговых центрах, магазинах и галереях. В квартирах жарко. Кондиционеров в большинстве домов попросту нет, электричество стоит дорого, да и не каждый готов заняться оформлением разрешительных документов.

В Бельгии метро, где нет возможности поддерживать комфортную температуру, превратилось в раскаленный лабиринт. Кафе и рестораны терпят убытки - есть в такую жару никак не хочется. Разве что продавцы льда в день делают недельную выручку. Во Франции экологи спасают рыбу из пересыхающих водоемов. Например, площадь озера в комунне Люсса сократилась со 100 гектаров до 15.

"Можно смело говорить, что мы имеем дело с довольно большой климатической аномалией. Но я бы сказал, что в этом нет ничего необыкновенного, потому что именно юго-западная Европа является эпицентром летнего потепления на всей поверхности земного шара, исключая арктические области", - заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Московского энергетического института Владимир Клименко.

Выводы Всемирной метеорологической организации неутешительные. Нынешнее лето становится самым теплым на всей Землей. Рекордным был июнь, теперь его перегоняет июль. В Европе среднесуточная температура превышала норму на 10 градусов. Рост показателей в Северной Сибири, в Южной Америке, Африке, Азии. Теплее становится на Аляске и в Гренландии.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.