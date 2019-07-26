ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аниту Цой экстренно увезли на скорой с фестиваля "Жара"

21:20
  • пятница
  • 26 июля 2019

Певица рухнула на пол

Российскую певицу Аниту Цой вынесли на носилках с фестиваля "Жара" в Баку.

В какой-то момент Цой стало плохо, и она упала на пол, пишет Super.Ru. Через несколько минут появилась скорая помощь. Артистку быстро донесли до машины неотложки.

Что именно произошло с Цой, пока неизвестно. Однако на кадрах можно заметить, что у певицы перебинтована нога, передает интернет-портал "Дни.ру".

Очевидцы произошедшего сообщают, что директор певицы очень странно вела себя. Вместо того, чтобы помочь своей подопечной, она снимала все происходящее на телефон.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Работа врача скорой помощи
Работа врача скорой помощи
Певица Анита Цой
Певица Анита Цой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.