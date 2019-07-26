Аниту Цой экстренно увезли на скорой с фестиваля "Жара"

Певица рухнула на пол

Российскую певицу Аниту Цой вынесли на носилках с фестиваля "Жара" в Баку.

В какой-то момент Цой стало плохо, и она упала на пол, пишет Super.Ru. Через несколько минут появилась скорая помощь. Артистку быстро донесли до машины неотложки.

Что именно произошло с Цой, пока неизвестно. Однако на кадрах можно заметить, что у певицы перебинтована нога, передает интернет-портал "Дни.ру".

Очевидцы произошедшего сообщают, что директор певицы очень странно вела себя. Вместо того, чтобы помочь своей подопечной, она снимала все происходящее на телефон.