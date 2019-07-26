"Не помню": скользкий Порошенко закосил под дурачка

Допрос в ГБР экс-президента прошел странно

На допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины Экс-президент Петр Порошенко косил под дурачка.

Бывший лидер Незалежной отвечал на все вопросы следователей "не помню" и "не знаю". А если все-таки ему что-то и удавалось вспомнить, то он прикрывался своим правом не давать показания. Такое заявление сделал юрист Андрей Портнов, автор всех уголовных дел против Порошенко.

Пользователи социальных сетей предложили свои услуги по восстановлению памяти скользкому типу Порошенко, нежелающему нести ответственность за свои поступки.

"Во гарант у нас был! Склерозный, о части своих деяний не помнит, а о том, что помнит, стыдно говорить", "Память поможет Супрун вылечить, она у нас крупный специалист в медицине", - написали подписчики юриста. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Другие посоветовали Порошенко не ограничиваться фразой "я не помню" и расширить свой словарный запас такими вариантами: "Что-то не припоминаю, подзабыл, выкинул из головы, никак не могу припомнить, запамятовал, это воспоминание предано забвению, выбросил из памяти, вычеркнул, отшибло, это воспоминание я стер и сие мне неведомо".

Всего в ГБР открыты 11 уголовных дел против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Экс-президента подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

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