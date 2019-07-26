Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Боевая часть ракеты точно попала в цель

Минобороны России сообщило о запуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь" с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Пуск в пятницу провели ракетные войска стратегического назначения. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение оборонного ведомства, боевая часть ракеты точно попала в цель.

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны.

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