Завод в Дамаске возобновил производство холодильников и вентиляторов

Предприятие не работало в годы войны

В пригороде Дамаска возобновил работу крупнейший в Сирии завод по производству бытовой техники. Во время войны предприятие пустовало. Недавно там провели ремонт и установили новое оборудование.

Фабрика постепенно подстраивает выпуск продукции под нужды потребителя: зимой производит стиральные машины и кухонные приборы, а летом делает упор на вентиляторы, сообщает "ТВ Центр".

На заводе трудятся 250 человек, в основном, беженцы. В свои дома возвращаются местные жители, многим нужна новая бытовая техника, и продукция фабрики пользуется повышенным спросом, тем более, что она в разы дешевле зарубежной.