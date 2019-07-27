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Завод в Дамаске возобновил производство холодильников и вентиляторов

10:44
  • суббота
  • 27 июля 2019

Предприятие не работало в годы войны

В пригороде Дамаска возобновил работу крупнейший в Сирии завод по производству бытовой техники. Во время войны предприятие пустовало. Недавно там провели ремонт и установили новое оборудование.

Фабрика постепенно подстраивает выпуск продукции под нужды потребителя: зимой производит стиральные машины и кухонные приборы, а летом делает упор на вентиляторы, сообщает "ТВ Центр".

На заводе трудятся 250 человек, в основном, беженцы. В свои дома возвращаются местные жители, многим нужна новая бытовая техника, и продукция фабрики пользуется повышенным спросом, тем более, что она в разы дешевле зарубежной.

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Завод бытовой техники в Дамаске, Сирия
Завод бытовой техники в Дамаске, Сирия
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