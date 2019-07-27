Огонь и вода: летняя погода преподносит сюрпризы россиянам

В Амурской области - наводнение, в Сибири - лесные пожары

В Приамурье ожидают пик паводка, на всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Уже эвакуированы около тысячи человек, затоплены шесть сотен домов. За прошедшие сутки уровень воды в Амуре в районе Благовещенска поднялся ещё на полтора метра.

Сотрудники МЧС на лодках обследуют пострадавшие населённые пункты Амурской области. О приближении паводка жителей информировали заблаговременно, для эвакуации подготовили около 800 пунктов временного размещения на 100 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Ливни начались в регионе три дня назад, пик наводнения ожидается сегодня, 27 июля. Вместе с губернатором Амурской области обстановку изучил глава МЧС. Вертолётами ведомства из наиболее опасных районов эвакуировали около 300 человек.

Населенные пункты постоянно обходят сотрудники МЧС. Нуждающимся привозят продукты и питьевую воду. Подомовой обход идёт и в Хабаровском крае. Дожди в регионе уже начались, но большая вода по прогнозу синоптиков еще впереди. "В настоящее время гидрологическая обстановка остаётся по-прежнему напряженной. В первой декаде августа, ориентировочно к шестому числу пики дождевого паводка будут проходить гидропост Хабаровск. Населению необходимо более внимательно относиться к прогнозам, предпринять необходимые меры по сбережению личного имущества", - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчий.

В то время как на Дальнем Востоке ливни, в Сибири бушуют сильнейшие лесные пожары. Огнём охвачены более полутора миллионов гектаров тайги в Иркутской области, Красноярском крае Якутии и Бурятии. Дымовое облако растянулось на тысячи километров, достигнув Омска, Кемерово и Челябинска.

В ряде городов из-за плохой видимости пришлось закрыть аэропорты. Десятки рейсов задержаны. Запах гари сейчас ощущается даже в регионах, где нет лесных пожаров, например, в Татарстане. Синоптики говорят: причина распространения смога - в циклоне. Огромный вихрь охватил значительную территорию страны. И свою силу от потеряет лишь через несколько дней.

В городах, где дни сейчас больше похожи на сумерки, введен режим "чёрного неба". Предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям, по возможности, не выходить на улицу и чаще делать влажную уборку.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".