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В аэропорту Барселоны готовятся к транспортному коллапсу из-за забастовки

11:10
  • суббота
  • 27 июля 2019

Будут отменены сотни рейсов

В Испании 27 июля отменят более ста авиарейсов из-за забастовки в аэропорту Барселоны. В эти выходные на работу не выйдут сотрудники наземных служб 27 авиакомпаний страны, это почти три тысячи человек. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат, сообщает "ТВ Центр".

Министерство транспорта Испании уже потребовало от авиакомпаний выполнить не менее половины международных рейсов и не менее трети внутренних, несмотря на забастовку. Накануне массовые протесты работников авиации прошли в Риме. В них приняли участие пилоты, бортпроводники и сотрудники наземных служб.  Были отменены 113 авиарейсов.

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