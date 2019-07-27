Собянин: порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом

Мэр обратился к москвичам

Мэр Москвы обратился к горожанам по поводу запланированного на сегодня, 27 июля несогласованного митинга оппозиции. Сергей Собянин отметил, что попытка организации беспорядков ни к чему хорошему не приведёт. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом, написал мэр у себя Twitter.

Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Ранее в мэрии отметили, что митинг, который оппозиционные политики планируют провести в субботу, не согласован с властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к зданию московского правительства на Тверской улице. Её организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

"Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия в органы исполнительной власти не подавались, мероприятие не согласовывалось", - заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Там добавили, что участники акции могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.