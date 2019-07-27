В Лужниках начался главный спортивный праздник лета

Грандиозный фестиваль стартовал в Москве

В столице проходит одно из самых ярких событий лета - традиционный спортивно-развлекательный праздник "Московский спорт в Лужниках". Впечатляющее по своим масштабам мероприятие соберёт тысячи гостей, которые смогут посетить более 40 площадок.

Эти выходные в столице будут яркими и интересными. На территории Лужников будет работать более 40 спортивных и развлекательных площадок. Прежде всего, это, конечно же, массовый турнир по мини-футболу, в нём примут участие 634 команды. Игры будут проходить синхронно на 42 полях и в трёх возрастных категориях.

На площадке стритбола будут соревноваться четыре тысячи участников, для них подготовили 30 кортов. Ожидается настоящее раздолье и для велосипедистов. Им подготовили уникальный город для соревнований в нескольких дисциплинах. И ещё одна зрелищная площадка – "Битва силачей", на которой можно будет увидеть Джеффа Монсона.

Но праздник не только в Лужниках, но и в парках города. На ВДНХ в эти выходные пройдёт семейный фестиваль. В канун своего 80-летнего юбилея выставка подготовила масштабную развлекательную программу: танцевальные марафоны, самые разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, кинопоказы под открытым небом.

Нельзя пропустить и "Бургерфест" в Парке Горького. В эти выходные там самые вкусные бургеры во всей столице. А в "Сокольниках" пройдёт "Барбекюфест": блюда для гурманов готовят шеф-повара по уникальным авторским рецептам.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".