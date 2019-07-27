На форуме "Территория смыслов" раскрыли секрет успешной карьеры

С молодыми пообщались лучшие эксперты

В Подмосковье завершилась третья смена всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов". В течение недели участники общались с лучшими экспертами отрасли в формате "Диалог на равных", сообщает "ТВ Центр".

Одним из спикеров стал заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Он рассказал, каким образом стоит принимать решения на разных этапах жизни и дал совет молодым не бояться задавать вопросы.

Опыт старших коллег помог участникам форума в разработке своих проектов. Всего было представлено около 200 идей, направленных на помощь людям. Лучшие получили финансовую поддержку, они будут реализованы.