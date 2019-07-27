"Мост дружбы" связал Россию и Эстонию

На границе прошла акция памяти

Одну из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны - освобождение Нарвы - вспоминают в России и Эстонии. К 75-летию штурма приурочена памятная акция "Мост дружбы". Из Санкт-Петербурга её участники отправились на место захоронения героев по местам ожесточённых сражений.

Они провели торжественный митинг и возложение цветов к гранитной стеле в память об историческом событии, которое 75 лет назад повлияло на ход всей войны. 26 июля 1944 года советские войска отбили у фашистов эстонский город Нарву, завершилась Нарвская наступательная операция.

Оборона Нарвского плацдарма казалась неприступной - фашисты удерживали его четыре года, пользуясь поддержкой отрядов добровольцев из Голландии, Дании и Норвегии. Артиллерийские орудия на береговой оборонной линии стояли через каждые пять метров. Ценой огромных потерь, после нескольких контрнаступлений 2-й и 8-й ударным армий Ленинградского фронта, Нарву удалось отбить лишь в июле 1944-го.

"Это самая кровопролитная операция 1944 года, по некоторым данным в ходе этой операции погибло до 100 тысяч бойцов-красноармейцев. В современных учебниках истории сказано о том, что эта операция проходила в течение одной недели, на самом деле она длилась семь месяцев и это дольше чем Сталинградская битва", - говорит сопредседатель оргкомитета международной акции "Мост Дружбы" Кирилл Метелев.

Международная российско-эстонская акция в память об освобождении Нарвы проводится впервые. В ней принимают участие ветераны боевых действий из двух стран. И конечно, жители Кингисеппа, где находится эстонский мемориал. Многие перебрались сюда уже после победы, из других израненных войной мест, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас мост соединяет берега реки Нарвы. С 1991 года мост разделила надвое российско-эстонская граница. Организаторы памятной акции решили назвать её "Мост дружбы", чтобы напомнить ещё раз, что 75 лет назад Россия и Эстония боролись против общего врага и победили его.

Анна Морозова, "ТВ Центр".