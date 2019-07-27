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Зеленского просят пустить поезда в Крым

10:01
  • суббота
  • 27 июля 2019

К президенту обратились его избиратели

Бывший житель Севастополя, а ныне гражданин Украины обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем откроется железнодорожная часть Крымского моста. Ростислав Кохно разместил на сайте президента соответствующую петицию. Украинец сетует на то, что ездить в Крым сейчас стало дорого и долго.

В Крыму уже заявили о готовности к возобновлению движения поездов с Украины. Как сказал первый вице-спикер парламента Ефим Фикс, петиция на сайте Зеленского это – позитивная вещь, которую следует приветствовать, сообщает РИА Новости.

В настроениях украинцев возник сдвиг в пользу мирного решения вопроса, а возобновление движения поездов выгодно, прежде всего, Киеву.

После событий на Майдане в 2014 году и воссоединения Крыма с Россией Украина прекратила железнодорожное сообщение с республикой, пассажирские поезда на полуостров не ходят.

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