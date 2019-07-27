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Трамп нашёл виновных в плохих отношениях России и США

12:36
  • суббота
  • 27 июля 2019

Президент не против поладить с Кремлём

У США нет причин враждовать с Россией, заявил Дональд Трамп. Президент нашёл тех, кто мешает налаживанию отношений между нашими странами: он назвал позором результаты расследования обстоятельств приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Трамп в очередной раз осудил действия демократов, которые используют мнимую российскую угрозу для разжигания конфликта с республиканцами. "Это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией", - приводит ТАСС слова президента США.

Досталось от Трампа и бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру, который безуспешно вёл расследование пресловутого вмешательства России. "Мы наблюдали за этим два с половиной года. И единственное, что у них нашлось, это - позор", - оценил президент деятельность возглавляемой Мюллером комиссии.

Демократы - клоуны, над ними смеются во всем мире.

Спецслужбы США так и не смогли предоставить факты, свидетельствующие о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер.

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