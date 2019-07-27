ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На форуме "Таврида" снимут пилотную серию интернет-сериала

11:38
  • суббота
  • 27 июля 2019

В Крым приехали сотни блогеров

В Крыму на молодёжном форуме Таврида открылась новая смена "Видеоконтент". В ней принимают участие четыреста блогеров из 85 регионов страны, сообщает "ТВ Центр".

Смена объединит молодых режиссёров, актёров, продюсеров и журналистов. В планах ребят – снять социальную рекламу, юмористические видеоролики и даже пилотную серию интернет-сериала. Уже состоявшиеся профессионалы проведут десятки различных мастер-классов. Искусству озвучания блогеров научат специалисты студии "Союзмульфтильм".

Главное сегодня
Форум "Таврида" в Крыму
Форум "Таврида" в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.