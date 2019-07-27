На форуме "Таврида" снимут пилотную серию интернет-сериала

В Крым приехали сотни блогеров

В Крыму на молодёжном форуме Таврида открылась новая смена "Видеоконтент". В ней принимают участие четыреста блогеров из 85 регионов страны, сообщает "ТВ Центр".

Смена объединит молодых режиссёров, актёров, продюсеров и журналистов. В планах ребят – снять социальную рекламу, юмористические видеоролики и даже пилотную серию интернет-сериала. Уже состоявшиеся профессионалы проведут десятки различных мастер-классов. Искусству озвучания блогеров научат специалисты студии "Союзмульфтильм".