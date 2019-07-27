Программу празднования Дня города на Тверской посвятят юбилею ВДНХ

В этом году День города в Москве будет посвящён юбилею главной выставки страны. ВДНХ исполняется 80 лет, праздничные мероприятия пройдут традиционно на Тверской улице в первые выходные сентября, 7 и 8 сентября.

Гостей будут ждать театральные и балетные постановки, уличные спектакли, концерты московских оркестров и музыкальных групп, играющих джаз и рок. В рамках проекта "Золотая маска" в городе" на Тверской улице представят лучшие спектакли уличных российских и зарубежных театров. Москвичей и гостей столицы пригласят на бесплатные мастер-классы и спортивные тренировки.

Первая площадка расположится на участке Тверской улицы от Козицкого переулка до Вознесенского. Она будет посвящена первым годам становления ВДНХ. Посетители увидят копии арки Северного входа и символа выставки - монумента "Рабочий и колхозница". Здесь пройдут театральная постановка по мотивам советского фильма "Свинарка и пастух" и лекции по истории животноводства и растениеводства.

Вторая площадка, посвящённая ВДНХ, будет на участке Тверской улицы от Вознесенского переулка до дома номер семь. Её посвятят возрождению выставки, вторую жизнь она получила в последние годы. На площадке разместят арт-объекты в виде восстановленного павильона "Космос" и миниатюрный макет ракеты "Восток", которая вывела на орбиту корабль с Юрием Гагариным на борту.

Ещё на Тверской будут скалодром в форме павильона ВДНХ "Главхладпром", около которого выступят артисты в форме продавцов мороженого и в костюмах пингвинов. А на площадке "Новая эра", которая расположится между улицами Охотный Ряд и Моховой, можно будет узнать обо всех изменениях и планах дальнейшего развития главной выставки страны.

День города будут отмечать на нескольких сотнях площадок по всей Москве. Празднование 872-летия столицы совпадёт с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем".